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ما حقيقة وجود علاقة حب بين هنا الزاهد وأحمد حاتم ؟
ما حقيقة وجود علاقة حب بين هنا الزاهد وأحمد حاتم ؟
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ما حقيقة وجود علاقة حب بين هنا الزاهد وأحمد حاتم ؟

فن

2024-12-07 | 06:01
ما حقيقة وجود علاقة حب بين هنا الزاهد وأحمد حاتم ؟
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Aljadeed
ما حقيقة وجود علاقة حب بين هنا الزاهد وأحمد حاتم ؟

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن حقيقة علاقتها بزميلها الفنان المصري أحمد حاتم، بعدما انتشرت شائعات حول وجود علاقى حب بينهما بينهما بعد تعاونهما الفني في عدد من الأعمال الناجحة.

وفي التفاصيل، قالت الفنانة هنا الزاهد لدى ظهورها مع الإعلامي معتز الدمرداش ضمن برنامج "ضيفي"،  إن علاقة صداقة تجمعها مع الفنان أحمد حاتم، مضيفة أنها تحب العمل معه كثيراً.

وفي سؤال لمعتز الدمرداش حول طبيعة العلاقة إن كانت صداقة أو علاقة حب، أجابت الممثلة بأن أحمد حاتم صديق وزميل تعشق العمل معه، وتحبه جداً على المستوى الشخصي.

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