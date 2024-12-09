هيفاء وهبي تهنئ اليسا على أغنيتها "حبك متل بيروت" وهي ترد

بعد أيام على طرح الفنانة اللبنانية إليسا لأغنيتها الجديدة "حبك متل بيروت"، حرصت زميلتها وصديقتها الفنانة هيفاء وهبي على تهنئتها، وعبّرت عن فخرها وسعادتها بنجاحها.



وفي التفاصيل، نشرت هيفاء وهبي صورة لـ إليسا مع مقطع صوتي للأغنية، عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام"، وأرفقتها بالتعليق التالي: "ما في متلك ولا متل حب بيروت ولا لبنان كله، مبروك حبيبتي إليسا، شكراً صديقي إيلي على هالعمل الحقيقي متلك".

بدورها، ردّت إليسا على تهنئة هيفاء لها، قائلةً: "حبيبة قلبي كتير مبسوطة بحكيك الحلو. لبنان هو الجمال بكل تفاصيله وكل واحد فينا هو جزء من هالبلد الرائع وإنتِ كمان أحلى مثال لهيدا الجمال".