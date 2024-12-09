الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هيفاء وهبي تهنئ اليسا على أغنيتها &quot;حبك متل بيروت&quot; وهي ترد
هيفاء وهبي تهنئ اليسا على أغنيتها "حبك متل بيروت" وهي ترد
A-
A+

هيفاء وهبي تهنئ اليسا على أغنيتها "حبك متل بيروت" وهي ترد

فن

2024-12-09 | 05:31
هيفاء وهبي تهنئ اليسا على أغنيتها "حبك متل بيروت" وهي ترد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيفاء وهبي تهنئ اليسا على أغنيتها "حبك متل بيروت" وهي ترد

بعد أيام على طرح الفنانة اللبنانية إليسا لأغنيتها الجديدة "حبك متل بيروت"، حرصت زميلتها وصديقتها الفنانة هيفاء وهبي على تهنئتها، وعبّرت عن فخرها وسعادتها بنجاحها.

وفي التفاصيل، نشرت هيفاء وهبي صورة لـ إليسا مع مقطع صوتي للأغنية، عبر خاصية الستوريز في "إنستغرام"، وأرفقتها بالتعليق التالي: "ما في متلك ولا متل حب بيروت ولا لبنان كله، مبروك حبيبتي إليسا، شكراً صديقي إيلي على هالعمل الحقيقي متلك".
بدورها، ردّت إليسا على تهنئة هيفاء لها، قائلةً: "حبيبة قلبي كتير مبسوطة بحكيك الحلو. لبنان هو الجمال بكل تفاصيله وكل واحد فينا هو جزء من هالبلد الرائع وإنتِ كمان أحلى مثال لهيدا الجمال".

اقرأ ايضا في فن

سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل تجهش بالبكاء بعد سقوط الاسد
10:06

سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل تجهش بالبكاء بعد سقوط الاسد

عبرت الممثلة السورية سوسن ارشيد، زوجة الممثل السوري مكسيم خليل، عن سعادتها العارمة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعن فخرها واعتزازها بجهود شباب سوريا الذين حققوا إنجازا تاريخيا.

10:06

سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل تجهش بالبكاء بعد سقوط الاسد

عبرت الممثلة السورية سوسن ارشيد، زوجة الممثل السوري مكسيم خليل، عن سعادتها العارمة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعن فخرها واعتزازها بجهود شباب سوريا الذين حققوا إنجازا تاريخيا.

رنا الحريري بأول تعليق بعد سقوط الاسد والهجوم على زوجها باسم ياخور
08:24

رنا الحريري بأول تعليق بعد سقوط الاسد والهجوم على زوجها باسم ياخور

بعد تعرض الممثل السوري باسم ياخور للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية سكوته حتى الان والتزامه الصمت بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو الذي كان من أشد الموالين للنظام، خرجت زوجته رنا الحريري عن صمتها وكشفت المستور.

08:24

رنا الحريري بأول تعليق بعد سقوط الاسد والهجوم على زوجها باسم ياخور

بعد تعرض الممثل السوري باسم ياخور للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية سكوته حتى الان والتزامه الصمت بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو الذي كان من أشد الموالين للنظام، خرجت زوجته رنا الحريري عن صمتها وكشفت المستور.

عاصي الحلاني يعلق على احداث سوريا: على أمل ان تحمل المرحلة المقبلة الأمن والأمان
08:00

عاصي الحلاني يعلق على احداث سوريا: على أمل ان تحمل المرحلة المقبلة الأمن والأمان

أعرب الفنان عاصي الحلاني عن حبه الكبير لسوريا ودعمه للشعب السوري.

08:00

عاصي الحلاني يعلق على احداث سوريا: على أمل ان تحمل المرحلة المقبلة الأمن والأمان

أعرب الفنان عاصي الحلاني عن حبه الكبير لسوريا ودعمه للشعب السوري.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024