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مهيار خضور يثير الجدل بما فعله بعد سقوط الاسد.. ظهر بزي المحارب وهذا ما قاله
مهيار خضور يثير الجدل بما فعله بعد سقوط الاسد.. ظهر بزي المحارب وهذا ما قاله
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مهيار خضور يثير الجدل بما فعله بعد سقوط الاسد.. ظهر بزي المحارب وهذا ما قاله

فن

2024-12-11 | 10:23
مهيار خضور يثير الجدل بما فعله بعد سقوط الاسد.. ظهر بزي المحارب وهذا ما قاله
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Aljadeed
مهيار خضور يثير الجدل بما فعله بعد سقوط الاسد.. ظهر بزي المحارب وهذا ما قاله

تصدر اسم الفنان السوري مهيار خضور الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على انستغرام، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

 وفي التفاصيل، نشر مهيار خضور مجموعة صور يظهر فيها وهو يرتدي ما يبدو أنه جعبة سلاح، بالإضافة لصور أخرى تظهر آثار خلع على أحد الأبواب، وإطلاق رصاص ، وعلق قائلا: " لليوم الثالث على التوالي ، من الاشتباك ومقاومة العصابات واللصوص والمرتزقة في منطقة قرى الشام (قرى الأسد سابقاً ).

 وتابع الفنان السوري قائلا: "دفاعاً عن عائلاتنا ومنازلنا . بعد فرار من كان فيها من مسؤولين ، وعناصر الجيش السابق ، و عدم وصول #هيئة_تحرير_الشامإلى الآن . يسقط الطاغية بشار الأسد (أبو مخطة ) ، و تحيا سوريا حرة و يحيا الشعب. وأرفق التدوينة مع قلب أخضر".

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