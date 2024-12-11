مهيار خضور يثير الجدل بما فعله بعد سقوط الاسد.. ظهر بزي المحارب وهذا ما قاله

وفي التفاصيل، نشر مهيار خضور مجموعة صور يظهر فيها وهو يرتدي ما يبدو أنه جعبة سلاح، بالإضافة لصور أخرى تظهر آثار خلع على أحد الأبواب، وإطلاق رصاص ، وعلق قائلا: " لليوم الثالث على التوالي ، من الاشتباك ومقاومة العصابات واللصوص والمرتزقة في منطقة قرى الشام (قرى الأسد سابقاً ).

وتابع الفنان السوري قائلا: "دفاعاً عن عائلاتنا ومنازلنا . بعد فرار من كان فيها من مسؤولين ، وعناصر الجيش السابق ، و عدم وصول #هيئة_تحرير_الشامإلى الآن . يسقط الطاغية بشار الأسد (أبو مخطة ) ، و تحيا سوريا حرة و يحيا الشعب”. وأرفق التدوينة مع قلب أخضر".