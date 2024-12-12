أحمد العوضي يكشف عن عمره الحقيقي في عيد ميلاده

وفي التفاصيل، نشر أحمد على حسابه عبر "فيسبوك" صورة له احتفل من خلالها بعيد ميلاده وحيداً كاشفاً عن عمره الحقيقي، حيث ظهر في الصورة من داخل إحدى الصالات الرياضية، وهو يؤدي تمرينات قوية وعلق عليها كاتباً: "غدا ١٢/١٢ بإذن الله أكمل عامي الـ٣٨، كان عاماً مليئًا بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا، الحمد لله على ما هو فات ونحمده على ما هو آت، كل سنة وأنا مع إخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود".

وتلقى العوضي آلاف التعليقات من جمهوره وزملائه متمنين له السعادة والصحة والكثير من النجاح الفترة المقبلة.