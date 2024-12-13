جدال بين أيمن رضا وشبان في شوارع سوريا بسبب بشار الأسد وهو يعلق: نحن ما كان فينا نحكي

تصدر اسم الفنان العراقي أيمن رضا الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له من شوارع سوريا عقب التطورات الجديدة في البلد وسقوط نظام بشار الأسد.

وفي التفاصيل، انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال حديثه مع مجموعة من الشبان من شوارع سوريا، ووثق الفيديو لحظة حدوث جدال بينهم بسبب موالاة نظام بشار الأسد، وأكد رضا بدوره انه لم يخذل الثورة السورية وانه كان معها منذ بدايتها.

وعندما سأله أحدهم كيف كنت مع الثورة: أجابه رضا: "نحن ما كان فينا نحكي، شوف فروع الأمن بتعرف ليه".