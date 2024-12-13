أصيل هميم تدخل القفص الذهبي من رجل أعمال.. شاهدوا كيف بدت

وفي التفاصيل، شاركت أصيل متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات من حفل زفافها في أحد فنادق أربيل بإقليم كردستان العراق.
وتألقت أصيل بفستان زفاف أبيض أنيق وعصري من دون حمّالات، تميز بزركشات ثلاثية الأبعاد متفرقة وناعمة، كما وضعت طرحة مكشكشة طويلة.
View this post on Instagram
A post shared by وقت الفن - Art Time (@art.time.mag)
A post shared by وقت الفن - Art Time (@art.time.mag)
لفتت الفنانة المصرية شيماء سيف الأنظار خلال حضورها على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024.
خرجت الممثلة السورية ديما بياعة عن صمتها، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وكشفت لأول مرة خفايا لقاء عدد من النجوم السوريين مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اذ اشارت الى انه لم يكن لدى النجوم القدرة على رفض الدعوة او الاعتذار عنها.
التقى الفنان والشاعر والملحن اللبناني سليم عساف، النجمة العالمية كاميلا كابيلو، صاحبة الأغنية الشّهيرة "هافانا"، في المملكة العربية السعودية.