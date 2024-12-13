أصيل هميم تدخل القفص الذهبي من رجل أعمال.. شاهدوا كيف بدت

وفي التفاصيل، شاركت أصيل متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات من حفل زفافها في أحد فنادق أربيل بإقليم كردستان العراق.

وتألقت أصيل بفستان زفاف أبيض أنيق وعصري من دون حمّالات، تميز بزركشات ثلاثية الأبعاد متفرقة وناعمة، كما وضعت طرحة مكشكشة طويلة.