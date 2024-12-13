سليم عساف يلتقي كاميلا كابيلو في السعودية.. ماذا في التفاصيل؟

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A post shared by Salim Assaf ▪️ سليم عساف (@salimassaf)
A post shared by Salim Assaf ▪️ سليم عساف (@salimassaf)
لفتت الفنانة المصرية شيماء سيف الأنظار خلال حضورها على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024.
خرجت الممثلة السورية ديما بياعة عن صمتها، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وكشفت لأول مرة خفايا لقاء عدد من النجوم السوريين مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اذ اشارت الى انه لم يكن لدى النجوم القدرة على رفض الدعوة او الاعتذار عنها.
تصدر اسم الفنانة العراقية أصيل هميم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخولها القفص الذهبي مع خطيبها ومواطنها رجل الأعمال العراقي بكر الدليمي، على وقع أنغام أغنيتها "أنت السعادة" التي طرحتها عام 2020.