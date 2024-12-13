سليم عساف يلتقي كاميلا كابيلو في السعودية.. ماذا في التفاصيل؟

التقى الفنان والشاعر والملحن اللبناني سليم عساف، النجمة العالمية كاميلا كابيلو، صاحبة الأغنية الشّهيرة "هافانا"، في المملكة العربية السعودية.



ووثق سليم عساف لحظة اللقاء في صورة نشرها على حسابه عبر انستغرام، ظهر فيها برفقة كاميلا، حيث ارفق الصورة بتعليق مستوحى من اغنيتها الشهيرة.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، متسائلين عن سبب اللقاء ما إذا كان لحظة عفوية أم أن عملا فنيا سيجمع هذين النجمين قريبا.

هذا وكان قد حضر سليم عساف حفل توزيع جوائز "بيلبورد عربيّة للموسيقى"، الذي أُقيم بنسخته الأولى في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى عدد من النجوم كان أبرزهم يسرا، ماجد المصري، محمّد التّركيّ وغيرهم.