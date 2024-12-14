سامر المصري يكشف عن تعرضه للتهديد من بشار الاسد

وكشف المصري لـ"سكاي نيوز عربية"، عن بعض المضايقات التي تعرض لها قبل مغادرته البلاد، حيث ذكر أن أحد أقارب الرئيس السابق بشار الأسد حاول إجباره على المشاركة في مظاهرات مؤيدة للنظام، إلا أنه كان يرفض ذلك في كل مرة، حتى بلغ الأمر إلى تلقيه تهديدات مباشرة.وقال الفنان السوري، إنه وفي إحدى المناسبات قالت مساعدته للمتظاهرين إن السيد المصري لا يمكنه المشاركة لأن لديه جلسة "مساج" في البيت بالتزامن مع المظاهرة، ليتلقى بعدها رسالة تحوي على تهديد من قريب الأسد يقول له فيها إن "المساج تبعنا أظرف بكثير من المساج الي أنت بتعملو".