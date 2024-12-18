في ذكرى زواجهما.. سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل

وفي التفاصيل، وجهت سيلين ديون رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام، تضمنت صورة لها مع زوجها الراحل من حفل زفافهما عام 1994، حيث ظهرت ديون في الصورة وهي ترتدي غطاء الرأس والطرحة، تنظر إلى عينيه، وكان أنجيليل يضع يديه على خصرها وينظر في عينيها.
وكتبت ديون في التعليق: "ما زلت تملأ قلوبنا كل يوم. أنت كل شيء بالنسبة لنا. نفتقدك كثيرًا. ذكرى زواج سعيدة، يا حبيبي." ووقّعت المنشور باسمها ونيابة عن أبنائهما الثلاثة: رينيه تشارلز والتوأم نيلسون وإيدي .
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A post shared by Céline Dion (@celinedion)
A post shared by Céline Dion (@celinedion)
حلت المخرجة السورية رشا شربتجي، ضيفة على قناة العربية، حيث تحدثت عن اخر المستجدات التي حصلت على الساحة السورية، مع سقوط نظام بشار الأسد، كما تطرقت الى الى لقائها بالرئيس السوري الشابق وكشفت تفاصيل ما حصل.
حسم الممثل السوري عباس النوري، الجدل حول تصريح سابق كان قد نسب له، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا واحتفال الشعب السوري بهذا الإنجاز.
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة لبلدها سوريا بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.