في ذكرى زواجهما.. سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل

وفي التفاصيل، وجهت سيلين ديون رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام، تضمنت صورة لها مع زوجها الراحل من حفل زفافهما عام 1994، حيث ظهرت ديون في الصورة وهي ترتدي غطاء الرأس والطرحة، تنظر إلى عينيه، وكان أنجيليل يضع يديه على خصرها وينظر في عينيها.

وكتبت ديون في التعليق: "ما زلت تملأ قلوبنا كل يوم. أنت كل شيء بالنسبة لنا. نفتقدك كثيرًا. ذكرى زواج سعيدة، يا حبيبي." ووقّعت المنشور باسمها ونيابة عن أبنائهما الثلاثة: رينيه تشارلز والتوأم نيلسون وإيدي .