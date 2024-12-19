الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مستر بيست يستأجر الأهرامات لمدة 100 ساعة والسبب سيصدمكم
مستر بيست يستأجر الأهرامات لمدة 100 ساعة والسبب سيصدمكم
A-
A+

مستر بيست يستأجر الأهرامات لمدة 100 ساعة والسبب سيصدمكم

فن

2024-12-19 | 09:29
مستر بيست يستأجر الأهرامات لمدة 100 ساعة والسبب سيصدمكم
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مستر بيست يستأجر الأهرامات لمدة 100 ساعة والسبب سيصدمكم

تصدر اسم اليوتيوبر وصانع المحتوى العالمي الشهير "مستر بيست" الترند وحديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم العربي وذلك بعد الإعلان عن استئجاره الأهرامات في مصر لمدة 100 ساعة.

في التفاصيل، وخلال حلقة من "Beyond the Records"، وهو بودكاست يستضيفه الأولمبي "نوح لايلز"، أعلن "مستر بيست" عن مشروعه الطموح, وقال ما معناه: “لقد حصلنا على الأهرامات الثلاثة في مصر لمدة 100 ساعة، سأقوم بعمل فيديو حيث يسمحون لي باستكشاف أي مكان أريده في الأهرامات”.
ويَعِد المشروع بـ 100 ساعة من الاستكشاف "غير المُقيد" للأهرامات الثلاثة العظيمة، بالتعاون مع الحكومة المصرية, فيما سيُعدّ إنجازاً غير مسبوق على يوتيوب.

كما سيسمح هذا الإنجاز الجديد لليوتيوبر وفريقه بإكتشاف الغرف المخفية والمقابر القديمة والممرات السرية والمناطق التي لم تكن متاحة للجمهور سابقاً.

اقرأ ايضا في فن

عباس نوري في أول ظهور له بعد سقوط الأسد.. وجه نصيحة للحكومة وهذا ما قاله عن النظام
11:06

عباس نوري في أول ظهور له بعد سقوط الأسد.. وجه نصيحة للحكومة وهذا ما قاله عن النظام

تصدر اسم الفنان السوري عباس النوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور له بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد. وفي التفاصيل، قال عباس النوري في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية": إن ما جرى في سوريا هو انفراجة على مستوى التاريخ يجب أن تكرس وتدعم ويجب أن نتعاون في سبيل الوصول للسكة الصحيحة ولمستقبل سوريا الجديدة".

11:06

عباس نوري في أول ظهور له بعد سقوط الأسد.. وجه نصيحة للحكومة وهذا ما قاله عن النظام

تصدر اسم الفنان السوري عباس النوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور له بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد. وفي التفاصيل، قال عباس النوري في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية": إن ما جرى في سوريا هو انفراجة على مستوى التاريخ يجب أن تكرس وتدعم ويجب أن نتعاون في سبيل الوصول للسكة الصحيحة ولمستقبل سوريا الجديدة".

مشاهد جديدة توثق لحظة وصول مكسيم خليل الى سوريا بعد سقوط بشار الاسد
09:43

مشاهد جديدة توثق لحظة وصول مكسيم خليل الى سوريا بعد سقوط بشار الاسد

لا يزال خبر عودة الفنان السوري مكسيم خليل الى بلده سوريا بعد أيام من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، يتصدر الترند على مواقع التواصل بعد تلقّيه عدد كبير من المباركات والتهاني من جمهوره السوري والعربي.

09:43

مشاهد جديدة توثق لحظة وصول مكسيم خليل الى سوريا بعد سقوط بشار الاسد

لا يزال خبر عودة الفنان السوري مكسيم خليل الى بلده سوريا بعد أيام من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، يتصدر الترند على مواقع التواصل بعد تلقّيه عدد كبير من المباركات والتهاني من جمهوره السوري والعربي.

روان بن حسين تغضب الجمهور في احدث ظهور لها وما فعلته لا يصدق
08:57

روان بن حسين تغضب الجمهور في احدث ظهور لها وما فعلته لا يصدق

اثارت الفنانة الكويتية روان بن حسين ضجة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اطلت بروب الاستحمام.

08:57

روان بن حسين تغضب الجمهور في احدث ظهور لها وما فعلته لا يصدق

اثارت الفنانة الكويتية روان بن حسين ضجة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اطلت بروب الاستحمام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024