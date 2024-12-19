مستر بيست يستأجر الأهرامات لمدة 100 ساعة والسبب سيصدمكم

تصدر اسم اليوتيوبر وصانع المحتوى العالمي الشهير "مستر بيست" الترند وحديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم العربي وذلك بعد الإعلان عن استئجاره الأهرامات في مصر لمدة 100 ساعة.



في التفاصيل، وخلال حلقة من "Beyond the Records"، وهو بودكاست يستضيفه الأولمبي "نوح لايلز"، أعلن "مستر بيست" عن مشروعه الطموح, وقال ما معناه: “لقد حصلنا على الأهرامات الثلاثة في مصر لمدة 100 ساعة، سأقوم بعمل فيديو حيث يسمحون لي باستكشاف أي مكان أريده في الأهرامات”.

ويَعِد المشروع بـ 100 ساعة من الاستكشاف "غير المُقيد" للأهرامات الثلاثة العظيمة، بالتعاون مع الحكومة المصرية, فيما سيُعدّ إنجازاً غير مسبوق على يوتيوب.



كما سيسمح هذا الإنجاز الجديد لليوتيوبر وفريقه بإكتشاف الغرف المخفية والمقابر القديمة والممرات السرية والمناطق التي لم تكن متاحة للجمهور سابقاً.

