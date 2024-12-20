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زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز يتصدر التريند وصورة مسربة الى العلن
زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز يتصدر التريند وصورة مسربة الى العلن
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زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز يتصدر التريند وصورة مسربة الى العلن

فن

2024-12-20 | 05:37
زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز يتصدر التريند وصورة مسربة الى العلن
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Aljadeed
زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز يتصدر التريند وصورة مسربة الى العلن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو من حبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغيز.

وفي التفاصيل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرتغالي وهو يرتدي بدلة رسمية وتقف امامه حبيبته بفستان الزفاف الابيض.
وبعد البحث والتدقيق تبين ان الصورة لا اساس لها من الصحة بل تمت معالجتها عبر الذكاء الاصطناعي.
يذكر ان العلاقة بين رونالدو وجورجينا بدأت في العام 2016، عندما التقيا في أحد المتاجر الكبيرة التي كانت تعمل فيها الأخيرة.
 

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