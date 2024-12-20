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ديمة بياعة تكشف سبب هجومها على احمد الشرع ” الجولاني ” وهذا ما اكدته
ديمة بياعة تكشف سبب هجومها على احمد الشرع ” الجولاني ” وهذا ما اكدته
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ديمة بياعة تكشف سبب هجومها على احمد الشرع ” الجولاني ” وهذا ما اكدته

فن

2024-12-20 | 06:41
ديمة بياعة تكشف سبب هجومها على احمد الشرع ” الجولاني ” وهذا ما اكدته
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Aljadeed
ديمة بياعة تكشف سبب هجومها على احمد الشرع ” الجولاني ” وهذا ما اكدته

خرجت الممثلة السورية ديمة بياعة عن صمتها بعد ساعات قليلة من الفيديو الذي نشرته عبر حسابها وهاجمت من خلاله أفكار أحمد الشرع المعروف بـ ” الجولاني”.



وفي التفاصيل، فقد أطلت النجمة السورية على جمهورها بفيديو جديد، أوضحت من خلاله السبب الذي دفعها للهجوم على ” الجولاني” ، إذ ردت على الإنتقادات التي طالتها قائلة: ” من مبارح لليوم صاير عليي هجوم منو طبيعي، أنا مدايقة على عقلية شعبي مش الكل طبعا واللي هني أقلية.. أنا اعترضت على عبيدة أرنقوط واللي هو مستشارو للشرع اللي طلع وحكي عن المرأة انو ما بيصير تستلم الحكم من هالكلام”.

وتابعت: ” نحنا كـ نساء غيرتنا على الإمرأة خلني ما اسكت عن هالموضوع وهيدا حق.. يا عبيدة المرأة هي عماد هيدا المجتمع، اعتقلت، عذبت، رحلها شهداء.. فهي المرأة ضلت قادة بقلب الشام وحملت بلاوي، فما بصير نحنا ننتقص من حقها”.

وأرفقت ديمة الفيديو بتعليق قالت فيه: ” فيديو توضيحي واختلاف الرأي لا يفسد بالود قضية .. للعالم يلي عم تفرض عضلاتها مين رح يسب اكتر بتمنى تشوف الفيديو للاخر وخلينا نرتقي بطريقة تعليقنا على الشغلات يلي ما بتعجبنا “.

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