حورية فرغلي تحسم الجدل وترد على ناهد السباعي: بنت ناس مكنش قصدها

وفي التفاصيل، قالت حورية : "كنت أول مرة أقابلها وكنت عاوزة أبوسها، ولكن في ناس مش بتحب تقرب من حد عشان الكورونا، وأعرف مين يقصد ومين لا؟ لكن دي بنت ناس مكنش قصدها".

هذا وكان قد انتشر فيديو للفنانة ناهد السباعي أثناء حضورها مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، ظهرت فيه وهي ترفض مصافحة الفنانة حورية فرغلي، ونشرت السباعي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" المقطع المصوّر، وعلّقت عليه بمنشور أوضحت فيه ما حدث، حيث قالت: "الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أشرح الوضع المنتشر حالياً، أنا باحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما أتسبّب في أي إساءة عمداً، وحابة أوضح سوء الفهم لأنه أنا متفاجئة من ردود الأفعال".

وأضافت: "بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلّمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغّالة، وما حبّتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف، بعدين، إحنا سلّمنا على بعض على المسرح".