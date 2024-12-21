الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حورية فرغلي تحسم الجدل وترد على ناهد السباعي: بنت ناس مكنش قصدها
حورية فرغلي تحسم الجدل وترد على ناهد السباعي: بنت ناس مكنش قصدها
A-
A+

حورية فرغلي تحسم الجدل وترد على ناهد السباعي: بنت ناس مكنش قصدها

فن

2024-12-21 | 04:17
حورية فرغلي تحسم الجدل وترد على ناهد السباعي: بنت ناس مكنش قصدها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حورية فرغلي تحسم الجدل وترد على ناهد السباعي: بنت ناس مكنش قصدها

علقت الفنانة المصرية حورية فرغلي في أول رد لها بعد تعرضها لموقف محرج من الفنانة المصرية ناهد سباعي ورفضها مصافحتها.

وفي التفاصيل، قالت حورية : "كنت أول مرة أقابلها وكنت عاوزة أبوسها، ولكن في ناس مش بتحب تقرب من حد عشان الكورونا، وأعرف مين يقصد ومين لا؟ لكن دي بنت ناس مكنش قصدها".

 هذا وكان قد انتشر فيديو للفنانة ناهد السباعي أثناء حضورها مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، ظهرت فيه وهي ترفض مصافحة الفنانة حورية فرغلي، ونشرت السباعي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" المقطع المصوّر، وعلّقت عليه بمنشور أوضحت فيه ما حدث، حيث قالت: "الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أشرح الوضع المنتشر حالياً، أنا باحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما أتسبّب في أي إساءة عمداً، وحابة أوضح سوء الفهم لأنه أنا متفاجئة من ردود الأفعال".

وأضافت: "بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلّمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغّالة، وما حبّتش أقطعها، كان رد فعل تلقائي وعشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف، بعدين، إحنا سلّمنا على بعض على المسرح".

اقرأ ايضا في فن

انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد
12:09

انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد

تصدر اسم مشهورة السوشيال ميديا انجي خوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خلعها الحجاب بعد أن كانت أعلنت عن توبتها وارتدائها الحجاب.

12:09

انجي خوري تخلع الحجاب رسميا وتنشر فيديو تشتم فيه بشار الأسد

تصدر اسم مشهورة السوشيال ميديا انجي خوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خلعها الحجاب بعد أن كانت أعلنت عن توبتها وارتدائها الحجاب.

اول تعليق لـ نور علي بعد سقوط الاسد: منستاهل نعيش حياة حلوة
07:47

اول تعليق لـ نور علي بعد سقوط الاسد: منستاهل نعيش حياة حلوة

عبرت الممثلة السورية نور علي، عن سعادتها بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا وعودة الحرية الى الشعب، بعد سنوات طويلة من القمع والظلم.

07:47

اول تعليق لـ نور علي بعد سقوط الاسد: منستاهل نعيش حياة حلوة

عبرت الممثلة السورية نور علي، عن سعادتها بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا وعودة الحرية الى الشعب، بعد سنوات طويلة من القمع والظلم.

طلاق صابر الرباعي يتصدر.. زوجته تمارس الضغط عليه وهذا ما تم كشفه
07:47

طلاق صابر الرباعي يتصدر.. زوجته تمارس الضغط عليه وهذا ما تم كشفه

تصدر اسم الفنان التونسي صابر الرباعي الترند عبر موالع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار حول طلاقه من زوجته الثانية اخلاص جنيفان، وذلك بعد زواج دام 10 سنوات، أنجبا خلاله ثلاثة أطفال.

07:47

طلاق صابر الرباعي يتصدر.. زوجته تمارس الضغط عليه وهذا ما تم كشفه

تصدر اسم الفنان التونسي صابر الرباعي الترند عبر موالع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار حول طلاقه من زوجته الثانية اخلاص جنيفان، وذلك بعد زواج دام 10 سنوات، أنجبا خلاله ثلاثة أطفال.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024