بالفيديو- تامر حسني يحقق حلم محمد رحيم بعد وفاته.. ما علاقة ابنته ؟

وفي التفاصيل، نشر تامر مقطع فيديو على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" من الدويتو الذي قدمه مع ماس ابنة الراحل محمد رحيم في حفل تكريم والدها، وجه من خلاله رسالة قوية الى المسؤولين في النقابات والشركات والمؤسسات في جميع المجالات لتكريم موظفيها الأكفاء والمخلصين في حياتهم وليس بعد مماتهم.

وقال تامر حسني في رسالته: "في يوم تكريم حبيبي أسطورة التلحين العربي وصديق المشوار الموسيقار محمد رحيم كملت أمنية صغيرة كانت عنده إن بنته ماس تغني من ألحانه وإمبارح قدمتها وحققت له اللي كان نفسه يفرحها بيه واخترت لها لحن من ألحانه مع الأوركسترا العظيمة على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق بقيادة المايسترو الكبير مصطفى حلمي".

وأضاف الفنان المصري: "كل الشكر لوزارة الثقافة ونقابة المهن الموسيقية وإدارة الأوبرا المصرية على المجهود الكبير اللي حصل إمبارح وكانت فرصة كبيرة إمبارح أطالب كل نقابات مصر وكل أصحاب الشركات والمؤسسات في جميع المجالات إنهم يكرموا موظفينهم الأكفاء وكل المخلصين اللي بينتموا ليهم يكرموهم وهما عايشين".