ما حقيقة طلاق منى زكي وأحمد حلمي؟

وجاءت تنبؤات عبير بعد أن شهد الوسط الفني خلال الأشهر الماضية العديد من الانفصالات بين الثنائيات الفنية، وكانت البداية بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، ثم المغني أمير عيد عن زوجته ليلى، وصولًا للانفصال الأشهر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.قالت خبيرة الفلك في البداية عن الثنائي الأشهر في الوسط الفني منى زكي وأحمد حلمي، إنهما حاليًا يمران بوقت عصيب ولديهما ميل للتصرف بعصبية في بعض المواقف ابتداء من شهر أيار (مايو) وحتى آخر عام 2025، موجهة لهما نصيحة أنه من المهم أن يسيطرا على انفعالاتهما في التعامل مع الجمهور، أو مع جهة إنتاج، وأيضًا مع جهات صحافية وإعلامية.