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ما حقيقة طلاق منى زكي وأحمد حلمي؟
ما حقيقة طلاق منى زكي وأحمد حلمي؟
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ما حقيقة طلاق منى زكي وأحمد حلمي؟

فن

2024-12-22 | 13:22
ما حقيقة طلاق منى زكي وأحمد حلمي؟
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Aljadeed
ما حقيقة طلاق منى زكي وأحمد حلمي؟

أثارت خبيرة علم الفلك والأبراج الشهيرة عبير فؤاد جدلاً كبيراً في الأوساط الفنية وبين الجمهور بتنبؤاتها في عام 2025 لثلاث من أشهر زيجات الفنانين في الوقت الحالي وهم: منى زكي وأحمد حلمي، مي عمر ومحمد سامي، دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان.

وجاءت تنبؤات عبير بعد أن شهد الوسط الفني خلال الأشهر الماضية العديد من الانفصالات بين الثنائيات الفنية، وكانت البداية بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، ثم المغني أمير عيد عن زوجته ليلى، وصولًا للانفصال الأشهر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.
قالت خبيرة الفلك في البداية عن الثنائي الأشهر في الوسط الفني منى زكي وأحمد حلمي، إنهما حاليًا يمران بوقت عصيب ولديهما ميل للتصرف بعصبية في بعض المواقف ابتداء من شهر أيار (مايو) وحتى آخر عام 2025، موجهة لهما نصيحة أنه من المهم أن يسيطرا على انفعالاتهما في التعامل مع الجمهور، أو مع جهة إنتاج، وأيضًا مع جهات صحافية وإعلامية.
 

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