مكسيم خليل يزور قبر والدته للمرة الاولى بعد عودته الى سوريا وسقوط الاسد

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثل السوري مكسيم خليل من بلده سوريا الذي عاد إليها بعد 12 عام من الغياب القسري.

وتمكن مكسيم خليل من زيارة قبر والدته السيدة ستيلا خليل التي وافتها المنية عام 2021 ولم يتمكن من الحضور الى سوريا لتوديعها وحضور جنازتها.

وبدت علامات التأثر والحزن واضحة على مكسيم، كما قام بمسح قبر والدته بيده، ولفتت الأنظار مدونة على القبر للشاعر نزار قباني، كتب عليها: "أيا أمي أنا الولد الذي أبحر ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر فكيف يا أمي غدوت أباً.. ولم أكبر؟".