زواج سمية الخشاب يتصدر التريند وهي تخرج عن صمتها

وبتعليقها على هذا الخبر، أكدت سمية أنها مجرد شائعات لا صحة لها، وقالت: "كل هذه الأحاديث مجرد شائعات ولن أتزوج قريباً، وعندما أُقدم على هذه الخطوة فسوف أعلن عنها للجمهور".

وكانت الممثلة المصرية قد تحدثت سابقاً عن مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2025، للمرة الأولى في الدراما الخليجية بمسلسل يحمل عنوان "أم أربعة وأربعين".

وقالت الخشاب: "الشخصية مختلفة وأول مرة أعملها، وسعيدة بالتجربة كلها، لأن قصة العمل مختلفة، والحمد لله عندي جمهور كبير بالخليج والدول العربية، وزملائي الفنانين في كل بلد بيحبوني جداً وفرحانين بوجودي بالمسلسل، لأنه بيضم ممثلين من الدول العربية. العمل بيضم فنانين من كل أنحاء العالم العربي، والشغل مع المخرج مثني الصبح والمؤلفة هبي مشاري ممتع جداً".