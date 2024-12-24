باسم ياخور بقرار جديد غير متوقع حول عودته الى سوريا

وفي التفاصيل، شارك باسم ياخور صورة عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، عايد من خلالها الجمهور بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ ظهر واقفاً أمام شجرة عيد الميلاد، والابتسامة تعلو وجنتيه.
وأرفق الصورة بتعليق وجه من خلاله التهنئة للشعب السوري وللعالم بمناسبة عيد الميلاد، وقال: " ميلاد مجيد وكل عام وأهلنا في سوريا وكل العالم بألف خير يارب".
وتفاعل الجمهور مع تدوينة ياخور بين معايد له وبين من تهكم عليه بسبب تأييده لنظام الاسد المخلوع.
وجاء في احد التعليقات: "بعدك عايش انا بدالك بحذف الحساب كلو".
ليرد باسم عليها: "ليش فيه كتار لطفاء ومحبين ومربايين، التنوع موجود مو متلك الكل".
وتعليق آخر: "منشان الله طمني عنك"، ورد ياخور على التعليق: "ايوه نعم ممتاز وبألف خير وفرح رح ضل".
وعن عودته الى سوريا، سأل أحد المتابعين حول الأمر، وكتبك "ما راجع عسوريا يا غالي"، ليجاوبه بالتأكيد.
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A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour)
A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour)
وجهت الفنانة اللبنانية اليسا رسالة إلى جمهورها بمناسبة عيد الميلاد، وذلك عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس".
عايد الفنان اللبناني رامي عياش زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، وذلك من خلال مجموعة من الصور والفيديوهات التي شاركها عبر صفحته الشخصية في "انستغرام".
كشف الفنان المصري تامر حسني عن أن أول أحلامه في عالم الفن تحققت بعد دعائه في صلاة الفجر، وذلك بعد مشاركته عبر "ستوري" صفحته الشخصية في "انستغرام" رسالة إحدى معجباته التي كشفت عن حلمها الذي تحقق بسبب دعوة قالتها خلال صلاة قيام الليل.