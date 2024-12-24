باسم ياخور بقرار جديد غير متوقع حول عودته الى سوريا

وفي التفاصيل، شارك باسم ياخور صورة عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، عايد من خلالها الجمهور بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ ظهر واقفاً أمام شجرة عيد الميلاد، والابتسامة تعلو وجنتيه.

وأرفق الصورة بتعليق وجه من خلاله التهنئة للشعب السوري وللعالم بمناسبة عيد الميلاد، وقال: " ميلاد مجيد وكل عام وأهلنا في سوريا وكل العالم بألف خير يارب".