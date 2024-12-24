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باسم ياخور بقرار جديد غير متوقع حول عودته الى سوريا
باسم ياخور بقرار جديد غير متوقع حول عودته الى سوريا
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باسم ياخور بقرار جديد غير متوقع حول عودته الى سوريا

فن

2024-12-24 | 07:32
باسم ياخور بقرار جديد غير متوقع حول عودته الى سوريا
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Aljadeed
باسم ياخور بقرار جديد غير متوقع حول عودته الى سوريا

تصدر خلال الساعات الماضية انباء تفيد بعودة الممثل السوري باسم ياخور الى سوريا، وذلك لاول مرة بعد سقوط نظام الاسد، إذ كان من المعروف أن ياخور كان أحد المؤيدين له.

وفي التفاصيل، شارك باسم ياخور صورة عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، عايد من خلالها الجمهور بمناسبة عيد الميلاد المجيد، إذ ظهر واقفاً أمام شجرة عيد الميلاد، والابتسامة تعلو وجنتيه.

وأرفق الصورة بتعليق وجه من خلاله التهنئة للشعب السوري وللعالم بمناسبة عيد الميلاد، وقال: " ميلاد مجيد وكل عام وأهلنا في سوريا وكل العالم بألف خير يارب". 

وتفاعل الجمهور مع تدوينة ياخور بين معايد له وبين من تهكم عليه بسبب تأييده لنظام الاسد المخلوع.

وجاء في احد التعليقات: "بعدك عايش انا بدالك بحذف الحساب كلو".

ليرد باسم عليها: "ليش فيه كتار لطفاء ومحبين ومربايين، التنوع موجود مو متلك الكل".

وتعليق آخر: "منشان الله طمني عنك"، ورد ياخور على التعليق: "ايوه نعم ممتاز وبألف خير وفرح رح ضل".

وعن عودته الى سوريا، سأل أحد المتابعين حول الأمر، وكتبك "ما راجع عسوريا يا غالي"، ليجاوبه بالتأكيد. 

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