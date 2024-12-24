فيديو مؤثر يجمع يارا صبري مع والدها سليم صبري بعد عودتها الى سوريا

وفي التفاصيل، شاركت يارا صبري مقطع فيديو مؤثر عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، يوثق لقائها بوالدها سليم صبري بعد عودتها الى سوريا.

وظهرت يارا في الفيديو وهي تقوم بتقبيل والدها من على وجنتيه واحتضانه، كما بدا على وجوههما السعادة بعد هذا الغياب الطويل.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو معبرين عن مدى فرحتهم بهذا القاء وتأثرهم به، وجاء في احد التعليقات: "حبيبة قلبي بكيتيني الله يباركلنا بصحتو".

وفي تعليق آخر: " الحمدلله على سلامتك يارا الحرة".

وكان قد تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول يارا إلى سوريا برفقة زوجها وابنهما كرم.

وأظهر الفيديو المتداول طريقة الاحتفال بالعودة في منزل والدها الممثل القدير سليم صبري، إذ اجتمعوا مع أفراد العائلة، مما جعل الأجواء مليئة بالذكريات الجميلة.