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رامي عياش يعايد زوجته بكلمات رومانسية وهي ترد عليه
رامي عياش يعايد زوجته بكلمات رومانسية وهي ترد عليه
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رامي عياش يعايد زوجته بكلمات رومانسية وهي ترد عليه

فن

2024-12-24 | 10:14
رامي عياش يعايد زوجته بكلمات رومانسية وهي ترد عليه
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Aljadeed
رامي عياش يعايد زوجته بكلمات رومانسية وهي ترد عليه

عايد الفنان اللبناني رامي عياش زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، وذلك من خلال مجموعة من الصور والفيديوهات التي شاركها عبر صفحته الشخصية في "انستغرام".

وكتب رامي عياش في تدوينته: " متل ما الغنية بتقول، يا حلمي اللي تحقق يا شمسي اللي عم تشرق، كل عيد وانت بألف خير حبيبتي".

لترد عليه زوجته من خلال التعليق على التدوينة، وقالت: " حياتي، عم أكتب أجمل قصة حب بإيدي، حياتي، يا أول ضحكة وآخر شمعة بعيد".

وتابعت: "أحبك أكثر من مجرد العمود الفقري لي، وأفضل صديق لي، ونظام الدعم الخاص بي، وملهمي وكل شيء". 

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