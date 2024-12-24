رامي عياش يعايد زوجته بكلمات رومانسية وهي ترد عليه

وكتب رامي عياش في تدوينته: " متل ما الغنية بتقول، يا حلمي اللي تحقق يا شمسي اللي عم تشرق، كل عيد وانت بألف خير حبيبتي".

لترد عليه زوجته من خلال التعليق على التدوينة، وقالت: " حياتي، عم أكتب أجمل قصة حب بإيدي، حياتي، يا أول ضحكة وآخر شمعة بعيد".

وتابعت: "أحبك أكثر من مجرد العمود الفقري لي، وأفضل صديق لي، ونظام الدعم الخاص بي، وملهمي وكل شيء".