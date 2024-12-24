رامي عياش يعايد زوجته بكلمات رومانسية وهي ترد عليه

وكتب رامي عياش في تدوينته: " متل ما الغنية بتقول، يا حلمي اللي تحقق يا شمسي اللي عم تشرق، كل عيد وانت بألف خير حبيبتي".
لترد عليه زوجته من خلال التعليق على التدوينة، وقالت: " حياتي، عم أكتب أجمل قصة حب بإيدي، حياتي، يا أول ضحكة وآخر شمعة بعيد".
وتابعت: "أحبك أكثر من مجرد العمود الفقري لي، وأفضل صديق لي، ونظام الدعم الخاص بي، وملهمي وكل شيء".
View this post on Instagram
A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
وجهت الفنانة اللبنانية اليسا رسالة إلى جمهورها بمناسبة عيد الميلاد، وذلك عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس".
كشف الفنان المصري تامر حسني عن أن أول أحلامه في عالم الفن تحققت بعد دعائه في صلاة الفجر، وذلك بعد مشاركته عبر "ستوري" صفحته الشخصية في "انستغرام" رسالة إحدى معجباته التي كشفت عن حلمها الذي تحقق بسبب دعوة قالتها خلال صلاة قيام الليل.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة السورية يارا صبري وهي تحتضن وتقبل والدها الممثل القدير سليم صبري بعد عودتها الى سوريا برفقة زوجها، وذلك عقب سقوط نظام الاسد، وغيابها عن البلد قسرياً لمدة 12 عام.