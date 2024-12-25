رسالة مؤثرة من اصالة لـ حفيدتها "جيهان " بمناسبة عيد ميلادها الأول

وفي التفاصيل، فقد نشرت "أصالة" الفيديو عبر "إنستغرام فيديو لحفيدتها وأرفقتها بتعليق جاء فيه، وكتبت: " اعتذر من شامي لأني حبيت عايد بفيديو خاص بعتتلي اليوم وكتير حبيت اشركه معكم قد ما فيه بساطة وطيابة وطفولة ودفا وأمان بنتي الصغيرة الهدية من الله كبيرة، جيهان أحمد هلال (جيجي) اللي بنتجمع كلنا عالأرض لما تكون عم تحبي أو عم بتحاول تحكي وشكلها بتعرف تغني وبتروق على الموسيقى وبتسلطن".
وتابعت: " صار اليوم عمر جيجي سنه كل سنه وحبيبتي وكل أطفال العالم كلهم بخير وبسلام وبأوطان حلوه وبتحن عليهم ويارب جيجي وكل أطفال العالم يعمروا بالفرح بيوت ومايشوفوا شي للأسف نحنا شفناه ويشهدوا العدل".
واضافت: "ويعيشوا بأمان وبعيد بنتي الصغيره جيجي برجع وبقول الله يحفظ النعم واللي منهم أنتي ياروح عمرها صار اليوم سنه بوعدك رح أصغر لك ورح أقوى لك وبعرسك أنا رح زفك وأنا رح ربي لك ولادك أنتي النعمة اللي بترجى ربي يحفظها ويحفظ كل أطفال العالم قولوا آمين ".
View this post on Instagram
A post shared by Assala (@assala)
A post shared by Assala (@assala)
احتفلت كل من الممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم بعيد الميلاد على طريقتهما الخاصة.
حلّ الفنان اللبناني ناجي الأسطا ضيفاً مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن الحلقة الخاصة بـ عيد الميلاد "دقي ياجراس" عبر قناة الجديد.
احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بمناسبة عيد الميلاد برفقة عائلتها داخل المنزل.