وديع النجار يتحدث لأول مرة عن شائعة خطوبته من اليسا ..عاش فترة اكتئاب

تحدث المصور اللبناني وديع النجار لأول مرة عن شائعة خطوبته من صديقته الفنانة اللبنانية اليسا، مشيرا الى انه دخل بسببها في حالة اكتئاب لمدة شهر.



وفي مقابلة له ضمن برنامج "حكي وحكايات" على قناة الحرة، قال وديع "اول شهر depression، مني معود على هالكم الهائل من التعليقات إن كانت حلوة او بشعة".

واضاف:"اول شهر اضطريت سكر التعليقات، واليسا تحكيني كل يوم، مجنون انت عشو عامل depression، قلتلي نحن كل يوم منمشي فشخة بيطلع علينا خبرية، بس ما كنت معود وقتها".

وخلال اللقاء أيضاً، أكد وديع انه ضد زواج المثليين وضد التبني عند المثليين، واضاف:" عندي تفسير لهالشي، لأنه العيلة مرا ورجال وولاد، ان كان الثنائي المثلي بده يتبنى يعني عم يفرض على الصبي يعيش بين بيين يما بين ايمين".