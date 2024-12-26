مسعود خليل يقتل زوجته الاعلامية عبير رحال وينهي حياته

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي ظهر اليوم بخبر انهاء حياة الإعلامية اللبنانية عبير رحال على يد زوجها بطريقة مروعة في محكمة شحيم الشرعية.

وفي التفاصيل، وَقعت ظهر اليوم جريمة مروّعة في محكمة شحيم الشرعية، حيث أقدم المدعو خليل مسعود من بلدة كترمايا، على إطلاق النار على زوجته الإعلامية عبير رحال، من بلدة داريا، داخل المحكمة على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين.

وبحسب ما أوردت “وكالة الأنباء اللبنانية” فقد توفيت الإعلامية في عين المكان، وحضرت القوى الأمنية لمباشرة التحقيقات في الجريمة.

وبعد وقت قصير على تنفيذ جريمته داخل محكمة شحيم الشرعية، خرج المواطن خليل مسعود بمقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك” يتناول تفاصيل خلافاته الشخصية مع زوجته، وتحديداً المالية منها المرتبطة بالعمل في موقع إلكتروني محليّ يزعم تأسيسه.

ووصف الجاني زوجته بالناكرة للجميل، كما اتّهم مسعود أحد ضبّاط قوى الأمن الداخلي في لبنان بالانحياز في هذه القضية للضحية رحال.

وقال مسعود في الفيديو: “عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا”، وعلّق على الفيديو قائلاً: “إنهاء حياتك بنفسك”.