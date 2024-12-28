شام الذهبي تفاجئ الجميع بما فعلته بعيد ميلاد ابنتها بحضور اصالة

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يوثق احتفالها بعيد ميلاد ابنتها جيهان هلال الأول، وذلك بحضور والدتها اصالة نصري وعدد من الاقرباء والأصدقاء.

