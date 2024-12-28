شام الذهبي تفاجئ الجميع بما فعلته بعيد ميلاد ابنتها بحضور اصالة

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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو خلال استمتاعها بوقتها على الثلج، الا انها حرصت على توجيه رسالة مؤثرة للمتابعين.
قررت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، حبس مغني المهرجانات المصري حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم إلى سجن برج العرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
شهدت مراسم تشييع جنازة زوج الممثلة المصرية نشوى مصطفى التي أقيمت ظهر اليوم السبت بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، غياب نجوم الفن عن الحضور.