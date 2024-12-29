زواج بوراك تشيليك يتصدر وهذه هوية العروس

احتفل الفنان التركي الشهير بوراك تشيليك، بزفافه على مديرة أعماله إيجِه بايراك، بعد علاقة حب استمرت عاماً كاملاً، في حفل زفاف أقيم في كاراداغ وسط أجواء طبيعية خلابة.



واتخذ الثنائي قرار الزواج أثناء عطلة رومانسية في الجبل الأسود، ليكللا قصة حبهما بحفل أنيق ومميز.

اختار بوراك بدلة زفاف أنيقة من تصميم العلامة الشهيرة "توم فورد"، عكست بساطته ورقيه، بينما تألقت العروس إيجِه بفستان زفاف من تصميم علامة "إيلا"، تميز بصيحة أوف شولدر البسيطة بدون تطريز، ما أضفى عليها جمالاً طبيعياً ونعومة فائقة، وأكملت إطلالتها بشعر منسدل بانسيابية، وفي بعض الصور أضافت شالاً من الفرو الأبيض، مما منحها لمسة كلاسيكية مميزة.

وقد نال حفل الزفاف إعجاب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالرقي والبساطة التي ميزت إطلالة العروسين.