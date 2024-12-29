اليسا ترفع شعار "القوات اللبنانية" على المسرح وتعلق: ع راس السطح!
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، امس، حفلا غنائيا مميزا في كازينو لبنان، حيث التقت جمهورها لتودع العام 2024، ضمن أجواء مليئة بالحماس والفرح، اذ اشعلت اليسا الأجواء بأجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وقدمت اليسا في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء الرائعة التي خلقتها اليسا على المسرح.
هذا وأثارت اليسا الجدل بما فعلته على المسرح خلال الحفل، حيث قامت برفع شعار حزب القوات اللبنانية، قائلة: "على راس السطح"، ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع.