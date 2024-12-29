اليسا ترفع شعار "القوات اللبنانية" على المسرح وتعلق: ع راس السطح!

إليسا ترفع شعار #القوات_اللبنانية خلال حفلتها على مسرح كازينو لبنان



وعراس السطح... لك دخل ربك🤍@elissakh pic.twitter.com/nPiDQXXQD6 — Antonios Tawk (@AntoniosTawk_) December 29, 2024

وقدمت اليسا في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء الرائعة التي خلقتها اليسا على المسرح.هذا وأثارت اليسا الجدل بما فعلته على المسرح خلال الحفل، حيث قامت برفع شعار حزب القوات اللبنانية، قائلة: "على راس السطح"، ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع.