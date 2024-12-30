رامي عياش ينعى احمد عدوية بتأثر: ستظل ذكراه في قلوبنا
خيم الحزن على الوسط الغنائي، خصوصا الشعبي، بعد رحيل أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر المطرب الكبير أحمد عدوية، الأحد، بعد صراع مع المرض.
هذا وحرص عدد من نجوم الفن العربي على نعي النجم الراحل|، كان ابرزهم الفنان اللبناني رامي عياش الذي نشر مقطع فيديو على حسابه عبر "اكس" من اغنيته "الناس الرايقة" التي شاركها مع عدوية، وارفق الفيديو بالتعليق التالي: "فقدنا اليوم المطرب أحمد عدوية، صوتاً عظيماً وأسطورة من أساطير الفن.. شرف لي أنني كنت جزءاً من عودته الكبرى بعد غياب طويل، وأننا قدمنا معاً (الناس الرايقة) واحدة من أبرز أغاني الديو في الشرق الأوسط.. لن يُنسى أبداً، وستظل ذكراه حية في قلوبنا.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".