رامي عياش ينعى احمد عدوية بتأثر: ستظل ذكراه في قلوبنا

"فقدنا اليوم المطرب #أحمد_عدوية صوتاً عظيماً وأسطورة من أساطير الفن. شرف لي أنني كنت جزءاً من عودته الكبرى بعد غياب طويل، وأننا قدمنا معاً (الناس الرايقة) واحدة من أبرز أغاني الديو في الشرق الأوسط. لن يُنسى أبداً، وستظل ذكراه حية في قلوبنا. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته pic.twitter.com/0ZE4lEe1Sn — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) December 29, 2024

هذا وحرص عدد من نجوم الفن العربي على نعي النجم الراحل|، كان ابرزهم الفنان اللبناني رامي عياش الذي نشر مقطع فيديو على حسابه عبر "اكس" من اغنيته "الناس الرايقة" التي شاركها مع عدوية، وارفق الفيديو بالتعليق التالي: "فقدنا اليوم المطرب أحمد عدوية، صوتاً عظيماً وأسطورة من أساطير الفن.. شرف لي أنني كنت جزءاً من عودته الكبرى بعد غياب طويل، وأننا قدمنا معاً (الناس الرايقة) واحدة من أبرز أغاني الديو في الشرق الأوسط.. لن يُنسى أبداً، وستظل ذكراه حية في قلوبنا.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".