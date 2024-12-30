اليكم "أسوأ هدية" من الأمير ويليام لـ كيت ميدلتون

وأعاد موقع "ميرور" في تقرير تفاصيل ما قاله أمير ويلز عن أسوأ هدية اشتراها لزوجته كيت، وكانت عبارة عن نظارة معظمة وقدمها لها في بداية علاقتهما.وأضاف ضاحكاً حينها: "لقد وقعت كيت في حبي منذ رأت النظارة المعظمة. ليس لدي أي فكرة عن السبب الذي دفعني لشراء زوج من المناظير لها ولكن بدا لي أنها فكرة جيدة في ذلك الوقت".وتابع "كنت أرى أن النظارات المعظمة رائعة حقاً، وحاولت إقناع نفسي أنها ستكون هدية جيدة لكيت، لكن الأمور لم تسر على ما يرام في ذلك اليوم، وهي في الواقع لم تدعني أنسى هذه الهدية قط".وأضاف الأمير ويليام: "تلك الهدية لم تكن ناجحة، ولكنها تدفهنا للضحك كلما تذكرناها".يذكر ان اللقاء الأول للامير البريطاني وكيت ميدلتون كان في 2001 خلال دراستهما معاً في جامعة "سانت أندروز" في أسكتلندا، وتزوجا عام 2011 في كنيسة وستمنستر في لندن، وقد رزقا بثلاثة أطفال هم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.