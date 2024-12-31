مكالمة مسربة بين بسمة وهبة وزوجة خالد يوسف بعد سرقة مجوهرات الاخيرة واتهامات بالتزوير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة هاتفية مسربة بين الإعلامية المصرية بسمة وهبة وشاليمار الشربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف، ظهرت فيه وهبة وهي تحاول الدفاع عن المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، لتتهمها الأخيرة بتزوير شهادتها في المحكمة مهددة إياها بكشف "تاريخها الأسود" على حسب قولها.

وفي المكالمة المسربة قالت بسمة إنها تريد أن تنهي تلك الأزمة خاصة أن عمر من الممكن أن يموت داخل محبسه بسبب حالته الصحية الصعبة.

بدورها، ردت زوجة يوسف، على المذيعة متسائلة كيف لها أن تطلب ذلك بالرغم من أنها زورت شهادتها أمام المحكمة. وأكدت بعض الأقوال والوقائع التي لم تحدث من الأساس لمجرد أن تبرئ زهران من تهمة السرقة.

في حين نفت بسمة خلال المكالمة تزوير شهادتها، موضحة أنها لم تقل هذا الكلام، وأنها شهدت فقط ببراءة زهران.

وكشفت شاليمار أنها على استعداد أن تتنازل عن القضية إذا أعاد زهران المجوهرات المسروقة كاملة، ما تسبب في صدمة لوهبة التي لم تكن تعرف أن هناك مجوهرات أخرى مختفية حتى الآن، وأن المسروقات التي عثر عليها في منزله ليست هي كل المجوهرات المختفية.

وتحولت المكالمة بعد ذلك الى حالة من الغضب الشديد من جانب شاليمار، التي اتهمت وهبة بالإساءة الى خالد يوسف واتهامه بسرقة المجوهرات، حيث قالت: "أنت بتجيبي سيرة خالد يوسف ليه؟! وبتقولي ليه إنه هو اللي سرق المجوهرات؟!، أجيبلك تاريخك الأسود؟!، أنا أعرف كتير ومش بحب خرق القانون".

كما أضافت شاليمار موجهة كلامها للمذيعة "اطلعي على الهواء وقولي مين اللي بيدبر المؤامرة على خالد يوسف، أنت زورتي شهادتك أمام المحكمة، أنا عاملة لخالد توكيل بيع وشراء من 2014 بكل ما أملك، أنت عشان تخرجي واحد براءة تخربي بيتي".