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مصطفى شعبان يكشف عن زواجه بعد حالة الجدل في الفترة الماضية
مصطفى شعبان يكشف عن زواجه بعد حالة الجدل في الفترة الماضية
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مصطفى شعبان يكشف عن زواجه بعد حالة الجدل في الفترة الماضية

فن

2025-01-01 | 07:42
مصطفى شعبان يكشف عن زواجه بعد حالة الجدل في الفترة الماضية
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Aljadeed
مصطفى شعبان يكشف عن زواجه بعد حالة الجدل في الفترة الماضية

حلّ الممثل المصري مصطفى شعبان ضيفاً ضمن برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، إذ كشف خلال اللقاء تفاصيل بشأن حياته الشخصية.

وبعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الأشهر الماضية حول زواج مصطفى شعبان، وتجاهله الرد على أي أخبار متداوله بشأن حياته الشخصية، كشف لجمهوره تفاصيل زواجه الذي تم في عام 2024.

وتحدث شعبان لأول مرة عن زواجه من السيدة هدى الناظر، وكشف أسباب عدم الاحتفال بالزواج في حفل كبير.
وأكد أنه قرر الزواج في وقت سابق خلال العام الماضي، لكن أصيب والده بوعكة صحية ألزمته المستشفى لفترة، فقرر وقتها تأجيل هذه الخطوة حتى يستقر وضعه الصحي، لكنه فوجىء بعد تعافي والده وعودته للمنزل بأنه يطلب منه عقد القران في اليوم التالي.

تردد مصطفى شعبان في الاستجابة لطلب والده خاصة وأنه كان منشغل بشكل كبير في تصوير مسلسله الرمضاني "المعلم"، لكن والده أصر على موقفه وطالبه بإتمام الأمر، وبالفعل تم الزواج في حفل بسيط اقتصر على الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين.
تحدث مصطفى شعبان عن زوجته مؤكدا أنه تعرف بها منذ عام 2009، لكن علاقتهما لم تكن قوية ولا يوجد بينهما تواصل دائم، لكن مؤخرا تعرف عليها بشكل أوضح واكتشف الكثير من التفاصيل المشتركة بينهما، مشيرا إلى أنه يجمعهما حب القراءة والخيل وغيرها من التفاصيل، وأكد أنه يستمتع بالنقاش والحوار معها خاصة وأنه شخصية تتمتع بقدر كبير من الذكاء واللباقة.
وقال مصطفى شعبان أيضا عن زوجته هدى الناظر أنها خريجة الجامعة الأميركية، وتمتلك شركة في لندن، وجذورها نصفها صعيدي والنصف الثاني إنكليز

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