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تصرف صادم من ناصيف زيتون تجاه احد معجبيه على المسرح
تصرف صادم من ناصيف زيتون تجاه احد معجبيه على المسرح
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تصرف صادم من ناصيف زيتون تجاه احد معجبيه على المسرح

فن

2025-01-01 | 08:05
تصرف صادم من ناصيف زيتون تجاه احد معجبيه على المسرح
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Aljadeed
تصرف صادم من ناصيف زيتون تجاه احد معجبيه على المسرح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق ما حصل مع الفنان السوري ناصيف زيتون واحد معجبيه خلال احدى حفلاته التي أقامها مؤخرا احتفالا بوداع العام 2024 واستقبال العام 2025.

وفي التفاصيل، ظهر المعجب وهو يحاول التقاط سيلفي مع ناصيف الذي كان يغني على المسرح، ليفاجئه الأخير بأن شد المعجب من شعره خلال تقديمه اغنية "يا سيدي انسى"، في موقف طريف، ما جعل المعجب يدخل بنوبة من الضحك امام الجميع.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث اثنى البعض على عفوية ناصيف واعتبروا ان ما قام به مجرد تصرف عفوي ممازحا المعجب، بيما اعتبر قسم اخر ان هذا التصرف لا يجوز ولو من باب المزح.

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