تصرف صادم من ناصيف زيتون تجاه احد معجبيه على المسرح

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A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
نشر الممثل السوري مكسيم خليل، تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، عايد من خلالها الشعب السوري بحلول العام الجديد 2025، وهو اول عام يحل على السوريين بعد اسقاط نظام بشار الأسد وهروب الأخير الى روسيا.
كشفت تقارير إعلامية عن الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها الممثل الأمريكي براد بيت بسبب معركة قضائية استمرت لثماني سنوات مع طليقته الممثل الأمريكية انجلينا جولي.
حلّ الممثل المصري مصطفى شعبان ضيفاً ضمن برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، إذ كشف خلال اللقاء تفاصيل بشأن حياته الشخصية.