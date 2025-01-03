ابن جوني ديب نسخة عن والده في ظهور نادر له

التقطت عدسات المصورين ابن النجم الأميركي الشهير جوني ديب "جاك"، في العاصمة الفرنسية باريس أثناء توجهه إلى منزل عائلته عشية عيد الميلاد.



وقد شوهد جاك ديب، ابن النجم الهوليوودي جوني ديب، والبالغ من العمر 22 عامًا، وهو يتجول في باريس في ظهور نادر خلال أيام عطلة عيد الميلاد، حيث التقطته عدسات المصورين وهو يسير في أحد شوارع باريس، وهو يرتدي سترة باللون الأخضر الزيتوني مع قبعة صغيرة، ويحمل أكياس تسوّق مليئة بالهدايا.

ويعرف عن جاك حبه للعزلة، وابتعاده عن الأضواء، وقد لفت ظهوره الأنظار بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده.