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مرض نوال الزغبي بسبب ما شاهدته في سوريا بعد سقوط بشار الاسد
مرض نوال الزغبي بسبب ما شاهدته في سوريا بعد سقوط بشار الاسد
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مرض نوال الزغبي بسبب ما شاهدته في سوريا بعد سقوط بشار الاسد

فن

2025-01-03 | 11:00
مرض نوال الزغبي بسبب ما شاهدته في سوريا بعد سقوط بشار الاسد
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Aljadeed
مرض نوال الزغبي بسبب ما شاهدته في سوريا بعد سقوط بشار الاسد

عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن سعادتها بسقوط نظام بشار الأسد، حيث هنأت الشعب السوري الذي حارب بشدة وانتظر سنوات طويلة وتحمل الظلم، لينال في النهاية حريته.

وفي اول تعليق لها على ما حصل في سوريا وابرز المستجدات بعد سقوط نظام بشار الأسد، قالت نوال الزغبي في تصريح لـ سكاي نيوز عربية: "مبروك للشعب السوري، انا مبسطت كتير انو سوريا تحررت، وانا ما كنت عارفة انو هالقد في عذاب بسوريا".
الى ذلك، تحدثت نوال عن الظلم والاجرام في السجون السورية، وتحديدا سجن صيدنايا، اذ لفتت الى ان حالتها الصحية تدهورت بسبب مشاهد الظلم التي رأتها في السجون السورية.
وفي النهاية، عبرت نوال عن حماسها الشديد للذهاب الى سوريا واحياء حفل هناك، قائلة: "مش مصدقة اطلع على سوريا ونحتفل بالتحرير".

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