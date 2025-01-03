مرض نوال الزغبي بسبب ما شاهدته في سوريا بعد سقوط بشار الاسد

نوال الزغبي: مرضت من مشاهد السجون السورية.. وأتمنى أن أشارك في احتفالات التحرير بسوريا! #سوشال_سكاي pic.twitter.com/WdkhXgkVSh — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 2, 2025

وفي اول تعليق لها على ما حصل في سوريا وابرز المستجدات بعد سقوط نظام بشار الأسد، قالت نوال الزغبي في تصريح لـ سكاي نيوز عربية: "مبروك للشعب السوري، انا مبسطت كتير انو سوريا تحررت، وانا ما كنت عارفة انو هالقد في عذاب بسوريا".الى ذلك، تحدثت نوال عن الظلم والاجرام في السجون السورية، وتحديدا سجن صيدنايا، اذ لفتت الى ان حالتها الصحية تدهورت بسبب مشاهد الظلم التي رأتها في السجون السورية.وفي النهاية، عبرت نوال عن حماسها الشديد للذهاب الى سوريا واحياء حفل هناك، قائلة: "مش مصدقة اطلع على سوريا ونحتفل بالتحرير".