نانسي عجرم تشعل اجواء الرياض ولفتة انسانية تتصدر

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A post shared by Nawal Alg (@nawal.algeria6)
A post shared by Nawal Alg (@nawal.algeria6)
أثارت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي حالة من الجدل بسبب مقاطع الفيديو التي تشاركها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك أثناء تواجدها في مصر.
تصدر اسم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب محركات البحث والتريند بعد ان اصدر القاضي خوان ميرشان، قرارا بتحديد العاشر من يناير المقبل موعدًا للنطق بالحكم على دونالد ترامب في قضية الأموال الصامتة، وذلك قبل أيام معدودة من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.
تصدر اسم الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان محركات البحث والتريند بعد ان انتشر خبر تعيينه بمنصب نقيبا للفنانيين في سوريا.