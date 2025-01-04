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نانسي عجرم تشعل اجواء الرياض ولفتة انسانية تتصدر
نانسي عجرم تشعل اجواء الرياض ولفتة انسانية تتصدر
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نانسي عجرم تشعل اجواء الرياض ولفتة انسانية تتصدر

فن

2025-01-04 | 04:15
نانسي عجرم تشعل اجواء الرياض ولفتة انسانية تتصدر
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Aljadeed
نانسي عجرم تشعل اجواء الرياض ولفتة انسانية تتصدر

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض حيث قدمت باقة من اغانيها الجميلة والمميزة التي رقص على انغامها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب.

وانتشرت فيديوهات عديدة توثق الاجواء الحماسية التي كانت مسيطرة على الحفل.
ومن بين الفيديوهات المنتشرة كان فيديو يوثق رقص نانسي عجرم على المسرح حيث خطفت قلوب الحاضرين.
كما لاقت نانسي عجرم احترام الجمهور بعد ان اقدمت على خطوة انسانية حيث اقتربت من معجبة على كرسي متحرك واخذت منها باقة من الورد.

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