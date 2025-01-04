تحديد موعد محاكمة دونالد ترامب فهل يصدق توقع ليلى عبد اللطيف؟

وفي التفاصيل، ندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتحديد قاض نيويوركي جلسة قبل 10 أيام من تنصيبه للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، معتبرا هذه الخطوة "هجوما سياسيا غير مشروع".وقال القاضي خوان ميرتشان وفقا لوكالة فرانس برس، إنه لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن على ترامب، الذي أُدين في مايو/أيار الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، لإخفاء مبلغ مالي دُفع عام 2016 للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، بزعم منعها من التحدث عن علاقة مزعومة بينهما.وفور اعلان هذا القرار راح رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطع فيديو لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف التي توقعت انه لن يكون دونالد ترامب رئيسا لاميركا بل ستكون سيدة التي تشغل هذا المنصب.