هيا الشعيبي تثير غضب المصريين ومطالبات بطردها ومنعها من دخول مصر

أثارت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي حالة من الجدل بسبب مقاطع الفيديو التي تشاركها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك أثناء تواجدها في مصر.

وفي التفاصيل، فقد أغضبت الممثلة الكويتية الجمهور المصري، وذلك عقب فيديو ظهرت فيه وهي تسخر من الجامعات في مصر، إذ بدت بحالة غير متزنة و دخلت نوبة ضحك جعلت الجمهور يشن هجوما حادا عليها.



كما وجهوا لها رسائل شديدة اللهجة، إذ كتبت احداهن قائلة: ” لو كان النقص شخص بتكون هيا الشعيبي تستنقص من الكل وماتشوف نفسها اف لو عندي ثقتها راح احتل نص العالم”.



وأضافت أخرى : ” ما توب من سخافتها.. استنوا عليها حبتين وترجع تبكي وتتأسف مكنتش اقصد”.



و كتب أحدهم: ” المشكله انها بتفكر حالها احسن منهم “.



وطالبها أحد المتابعين بمغادرة مصر، إذ قال: ” طالما مش عجباكي الجامعه روحي إدرسي واتعلمي في اوروبا او امريكا وسبيها لغيرك”.