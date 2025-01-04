رنا سماحة تعلن انفصالها رسميًا عن سامر أبو طالب

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A post shared by Rana Samaha (@ranasamaha)
A post shared by Rana Samaha (@ranasamaha)
تلقت الممثلة المصرية هنا الزاهد هدية مبكرة بمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف غداً الأحد في 5 كانون الثاني (يناير)، وحرصت على استعراضها بطريقة مميّزة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلن الممثل المصري لطفي لبيب عن اعتزاله التمثيل بسبب وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه لم يعد قادراً على مواصلة عمله الفني، وذلك في مقابلة مع الإعلامي نزار الفارس عبر القناة "الرابعة العراقية".
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة وهي تودع ابنتا شقيقتها قبل سفرها، إذ تفاعل الجمهور معه مبينين عن مدى الشبه بينها وبين الطفلة الصغرى.