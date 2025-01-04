رنا سماحة تعلن انفصالها رسميًا عن سامر أبو طالب

أعلن الممثل المصري لطفي لبيب عن اعتزاله التمثيل بسبب وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه لم يعد قادراً على مواصلة عمله الفني، وذلك في مقابلة مع الإعلامي نزار الفارس عبر القناة "الرابعة العراقية".