اصالة كامل تعلن عن حملها بطريقة مبتكرة وتوجه رسالة مؤثرة

أعلنت المذيعة والفاشينيستا المصرية أصالة كامل عن حملها بطريقة مميزة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" حيث شاركت صورًا لها مع زوجها الإماراتي خالد الخوري، ظهرا فيها بلحظات عفوية ممتعة أثناء لعبهما بـ"البلايستيشن".



كانت الرسالة التي أرفقتها أصالة مع الصور مليئة بالحب والتفاؤل، حيث كتبت: بعض الأسرار كبيرة جدًا بحيث لا يمكن الاحتفاظ بها. قلوبنا مليئة بالحب، ونحن ننتظر اللاعب رقم 3 للانضمام إلينا هذا الصيف. وبذلك، أعلنت أصالة بكل حب عن هذه المفاجأة السعيدة التي طالما انتظرها محبوها.

لم يتأخر جمهور أصالة الكبير في إرسال رسائل التهاني والتبريكات لها، متمنين لها ولطفلها المقبل الصحة والسعادة.