اعتداء مروع على عائلة فنان سوري شهير واول تعليق له مبكي

وأعلن بهاء اليوسف عن تفاصيل الحادث عبر منشور في صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، حيث أشار إلى أن الحادثة وقعت في حي جب الجندلي، وهو أحد الأحياء السكنية في المدينة.وأعرب اليوسف عن صدمته وحزنه الشديد، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.في منشوره، قال بهاء اليوسف: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون، تعرضت عائلتي في فجر هذا اليوم لجريمة مروّعة تحت ما يُسمى [حالات فردية]. عائلة مدنية من نساء وشاب يافع لا يملكون أيّ أسلحة، بأي ذنب قُتلوا وبأي دين قبل أن يُطعنوا بهذا الشكل؟”.وأضاف: «لن أتحدث بالطائفية لحقن الدماء. أنا فنان شعبي قد يختلف البعض على محبتي وقد يتفق البعض، لكن من المؤكد أني لم أحمل سلاحاً، لم أقتل أحد، لم أجرح أحداً حتى بالكلام، ومن يعرفني يعرف هذا جيداً. أتعرض منذ فترة لتهديدات على السوشال ميديا من عبارات الشتائم والتشبيح. “وجايينك بالدبح” و… لماذا كل هذا الحقد على فنان شعبي لم يؤذِ أحد؟”.ورغم هذه التصريحات، لم تصدر الجهات الرسمية في سوريا أي بيان أو تعليق حول ملابسات الحادث حتى الآن.