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ديمة قندلفت تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لهؤلاء
ديمة قندلفت تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لهؤلاء
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ديمة قندلفت تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لهؤلاء

فن

2025-01-05 | 07:01
ديمة قندلفت تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لهؤلاء
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Aljadeed
ديمة قندلفت تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لهؤلاء

احتفلت الممثلة السورية ديمة قندلفت بعيد ميلادها حيث شاركت الجمهور، مجموعة صور مميزة لها من شخصيتها ” تالا” التي تقدمها في مسلسل القدر، موجهة رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها.

وفي التفاصيل، فقد كتبت ديمة: ” غمرتوني بمحبتكن. شكراً لأمنياتكم بعيد ميلادي، محبتكم حافز رائع لي لتكملة ما أقوم به.
وتشارك ديمة في بطولة مسلسل القدر إلى جانب قصي خولي و رزان جمال، و تحكي قصة ” تالا ” التي قررت بعد سنوات من محاولة الإنجاب بأساليب عدة، أن تلجأ إلى طريقة أخيرة غير تقليدية لحماية زواجها من زيد ووضع حد لإنتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة.



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