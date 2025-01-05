ديمة قندلفت تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لهؤلاء

وفي التفاصيل، فقد كتبت ديمة: ” غمرتوني بمحبتكن. شكراً لأمنياتكم بعيد ميلادي، محبتكم حافز رائع لي لتكملة ما أقوم به.وتشارك ديمة في بطولة مسلسل القدر إلى جانب قصي خولي و رزان جمال، و تحكي قصة ” تالا ” التي قررت بعد سنوات من محاولة الإنجاب بأساليب عدة، أن تلجأ إلى طريقة أخيرة غير تقليدية لحماية زواجها من زيد ووضع حد لإنتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة.