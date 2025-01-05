ديمة قندلفت تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لهؤلاء

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A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
شهدت مدينة حمص، فجر اليوم، جريمة استهدفت عائلة المغني الشعبي السوري بهاء اليوسف، وأسفرت عن مقتل شقيقته ياسمين وخالته دلال، بالإضافة إلى إصابة علي، ابن شقيقته، بجروح بالغة.
أعلنت المذيعة والفاشينيستا المصرية أصالة كامل عن حملها بطريقة مميزة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" حيث شاركت صورًا لها مع زوجها الإماراتي خالد الخوري، ظهرا فيها بلحظات عفوية ممتعة أثناء لعبهما بـ"البلايستيشن".
أعلن الديوان الملكي السعودي، امس السبت، وفاة الأميرة منى رياض الصلح، والدة الأمير الوليد بن طلال.