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يومي تنفعل بسبب انتقادات حياة الترف التي تعيشها: ما حدا الو فضل عليي
يومي تنفعل بسبب انتقادات حياة الترف التي تعيشها: ما حدا الو فضل عليي
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يومي تنفعل بسبب انتقادات حياة الترف التي تعيشها: ما حدا الو فضل عليي

فن

2025-01-07 | 07:50
يومي تنفعل بسبب انتقادات حياة الترف التي تعيشها: ما حدا الو فضل عليي
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Aljadeed
يومي تنفعل بسبب انتقادات حياة الترف التي تعيشها: ما حدا الو فضل عليي

تعرّضت اليوتيوبر اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم دكتورة يومي، لانتقادات واسعة بسبب حياة الترف التي تظهرها عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على هذه الانتقادات، نشرت يومي مقطع فيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل، قالت فيه: "ما حدا إلو فضل عليي وعلى بيتي، وانا عفش بيتي قد حق البيت 3 مليون دولار وما فوق".
وأشارت إلى انها أسست شركتها الخاصة عام 2017 في لبنان ثم انتقلت إلى دبي وهي تعتبر من أنجح الشركات هناك، كاشفة انها بصدد تأسيس شركتين جديدتين.

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