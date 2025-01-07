يومي تنفعل بسبب انتقادات حياة الترف التي تعيشها: ما حدا الو فضل عليي

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A post shared by @lebanesee_societyy
A post shared by @lebanesee_societyy
عبّر الممثل السوري معتصم النهار، عن حبه الشديد لبلده سوريا وتحديدا الشام، التي عمد الى وصفها بأجمل العبارات، وذلك في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كل من الممثل السوري ايمن رضا والممثل عبد المنعم عمايري، وهما يرقصان فرحا على انغام اغنية "ارفع راسك فوق انت سوري حر".
تطل الممثلة الكوميدية أمل طالب قريباً عبر قناة الجديدة ببرنامج جديد يحمل اسم "مخيّط تخييط" برفقة الشيف أنطوان.