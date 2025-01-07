يومي تنفعل بسبب انتقادات حياة الترف التي تعيشها: ما حدا الو فضل عليي

وردا على هذه الانتقادات، نشرت يومي مقطع فيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل، قالت فيه: "ما حدا إلو فضل عليي وعلى بيتي، وانا عفش بيتي قد حق البيت 3 مليون دولار وما فوق".وأشارت إلى انها أسست شركتها الخاصة عام 2017 في لبنان ثم انتقلت إلى دبي وهي تعتبر من أنجح الشركات هناك، كاشفة انها بصدد تأسيس شركتين جديدتين.