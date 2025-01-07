اول رد لـ نيكي ميناج على اتهامات اعتداءها على مدير اعمالها السابق

وفي شكوى قدمت في محكمة لوس أنجلوس العليا، ادعى جاريت أنه "ضرب" من قبل ميناج، خلال جولتها Pink Friday 2 في ديترويت، في عام 2023.

وقعت المشاجرة المزعومة في غرفة ملابس ميناج، بسبب مهمة كان من المفترض أن يقوم بها.

تصاعدت الأمور بسرعة عندما انتهى الأمر بميناج الغاضبة بسبب عدم إجابة جاريت بشكل صحيح، إلى صفعه، وفقًا للملف.

وتنص الدعوى أيضًا على أن مديرها السابق قدم تقريرًا للشرطة بعد وصوله إلى شيكاجو، وطلب من رجال الشرطة مرافقته إلى فندقه "لأنه كان يخشى على سلامته".

ينفي محامي ميناج، جود بورستين، الادعاءات، حيث قال للنشر إنه "لم يتم تقديم أي شكوى إلى موكلته وبالتالي، فهم لا يعرفون الادعاءات المحددة".

ومع ذلك، إذا كانت الدعوى القضائية كما وردت في TMZ، فهي كاذبة تمامًا وتافهة"، مضيفًا أن الفريق "واثق من أن المسألة التي رفعتها هذه المساعدة السابقة سيتم حلها بسرعة" لصالح ميناج.