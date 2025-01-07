اعلامية مصرية تكشف تفاصيل صادمة عن طلاق رنا سماحة

وأشارت في برنامجها "قعدة ستات" الى أنها "صديقة مقربة جدا من رنا سماحة والنهاردة هكلمكم عن حاجات لأول مرة هتتقال، أنا كلمت رنا بعد ما اعلنت طلاقها"، كاشفة عن لسان رنا التي قالت لها إنها "اتطلقت بقضية خلع مش طلاق طبيعي وعايشة معاناة بقالي فترة طويلة جدا وتقريبا كنت في حالة تعذيب مع سامر من أول ما اتجوزنا ولما كنت حامل في ابني مالك كان في انفصال حصل ومشاكل كتيرة وحاولت اتجاوز ومش بحب اطلع اتكلم في الإعلام عن مشاكلي الشخصية وحاولنا نكمل الحياة مرة تانية لكن الموضوع مقفول تماما".

وتابعت مروة اعترافات الفنانة المصرية: "أنا رافعة قضية الخلع من 6 شهور وهو رافض يديني حقوقي وقالي لازم تتنازلي عن كل حقوقك وأنا في سبيل إني أخد حريتي وأبعد عنه قررت أتنازل عن كل حقوقي وحقوق ابني وأعمل خلع"، وأضافت في رسالة على لسان رنا: "سامر ماكنش بيصرف عليا لا أنا ولا ابنه أنا قاعدة مرمية في بيت أبويا وأمي بقالي 6 شهور مش عايز يصرف جنيه على ابنه، رافض أن هو يدخلهم الشقة الزوجية وهو اللي قاعد فيها".

وعلقت الاعلامية المصرية على هذا الحديث قائلة: "اللي أنا مستغرباه أن رنا أول مرة تتكلم، رنا بطبيعتها وأنا صديقتها مش بتحب تتكلم عن أي مشاكل، لكنها قالت إن كان في ناس كتير جدا من المقربين منهم كان بيحاول يصلح العلاقة بينها وبين طليقها سامر في البدايات وقت ما كانت حامل ومن ضمنهم المطرب رامي صبري، وبالفعل نجح في دا ورجعوا لبعض، وقالت إن رامي صبري حاول أنه يتدخل مرة تانية في الموضوع اللي بقاله 6 شهور وكانت مش حابه تتكلم لحد ما تاخد حريتها ولكن الموضوع مش نافع".