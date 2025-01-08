برنامج هيلدا خليفة الجديد يعرضها لإنتقادات حادة " سقطة كبيرة بتاريخها "

تصدر إسم الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرضت لهجوم حاد بسبب المشاهد الحساسة في برنامجها الجديد " الاسد الحقيقي ".

وفي التفاصيل، و بعد عودتها المنتظرة لتقديم البرامج، شكّلت هيلدا خليفة حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، بعد إطلاق الحلقتين الأولى والثانية من برنامجها وهو من نوعية تلفزيون الواقع.

ولاقت الحلقتين الأولى والثانية ردود أفعال سلبية كثيرة من المشاهدين، ليَصف البعض عودة هيلدا بهكذا مضمون بالسقطة الكبيرة، فكتب أحد المتابعين عبر منصة إكس : "شيء محزن نشوف مُقدمة مثل هيلدا إللي مسيرتها الإعلامية كانت مدروسة.. راجعة ببرنامج أقل ما يقال عنه "إباحي"، و فوقها مُهين للمرأة وكرامتها! رجعتنا لعصر "الحرملك" وجواري السلطان! سقطة كبيرة بمسيرتها وسقطة لكل من شارك".