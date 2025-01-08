برنامج هيلدا خليفة الجديد يعرضها لإنتقادات حادة " سقطة كبيرة بتاريخها "

وفي التفاصيل، و بعد عودتها المنتظرة لتقديم البرامج، شكّلت هيلدا خليفة حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، بعد إطلاق الحلقتين الأولى والثانية من برنامجها وهو من نوعية تلفزيون الواقع.
ولاقت الحلقتين الأولى والثانية ردود أفعال سلبية كثيرة من المشاهدين، ليَصف البعض عودة هيلدا بهكذا مضمون بالسقطة الكبيرة، فكتب أحد المتابعين عبر منصة إكس : "شيء محزن نشوف مُقدمة مثل هيلدا إللي مسيرتها الإعلامية كانت مدروسة.. راجعة ببرنامج أقل ما يقال عنه "إباحي"، و فوقها مُهين للمرأة وكرامتها! رجعتنا لعصر "الحرملك" وجواري السلطان! سقطة كبيرة بمسيرتها وسقطة لكل من شارك".
كما علّق مستخدم أخر : "حسافه هيلدا خليفه تقدم هذا المستوى، ليتها قاعده على ستار اكادمي احسن لها".
وجاء تعليق اخر كالتالي : "البرنامج حرفيا سقطة كبيرة بتاريخ هيلدا خليفة اللي واضح انها هي نفسها مش مقتنعة ومرتاحة باللي عم تقدمه ! قسمة ونصيب".
من جهة ثانية وعلى عكس المُنتقدين، شارك البعض الآخر بالتعبير عن إعجابه بالبرنامج، مُرحّبين بعودة هيلدا الجديدة إلى الشاشة.
فكتب احد المتابعين "هيلدا تجنن يا ناس" وبتعليق آخر قيل "اشتقنا يا حلوة".