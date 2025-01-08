أصالة تكشف عما كانت تفعله والدتها في عيد الميلاد المجيد وتوجه رسالة مؤثرة

فاجئت الفنانة السورية أصالة بتدوينة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، تحدثت فيه عن موقف مؤثر جمعها بوالدتها في طفولتها.

وفي التفاصيل، شاركت اصالة يوم امس تدوينة، كشفت من خلالها عن تصرف كانت قد اعتادت والدتها في طفولتها ان تفعله، كما عبرت عن مشاعرها بمناسبة عيد الميلاد المجيد من خلال الكشف عن موقف اعتاد السوريين بغالبيتهم على فعله، لتوجه رسالة للجميع فحواها ان السوريين شعب غير طائفي ومحب للآخر.



وكتبت الفنانة السورية: " بدي عايد هالمرّه بقصّه صار وقت أحكيها وهيي حكايه عنّي وكتير ناس متلي عاشوها بوطني سوريه بحارتي مع جيراني مع أصحابي منهم قالوا ومنهم احتفظوا فيها ..".



وأضافت: " أوّلها لمّا كنت بيبي ( ومازلت) أمّي الحبيبه الله يحفظ لي ياها كانت لمّا بدها تروح مع أبي مشوار الله يرحمه ويرحم كلّ الطيبين كانت تتركني عند جارتنا وإسمها ( أم ڤيكي) مابتذكّرها بس أمًي كتير بتحكي لنا عنها ولليوم لسًه الحكايه بتنعاد من لطفها وطيبتها ومعناها الحلو وذكراها الطيّب وهالست كان عندها بيبي بعمري وأمّي بتقول ماكانت موضه البيبرون وكان اللي بتعمله أمًي كلّ أهل سوريه ( تقريباً ) بيعملوه بطرق مختلفه ..المهم بتقول أمّي إنها مرّات كانت لمّا بتتأخّر بالمشوار وتقلق وتطلع عند جارتنا ( أم ڤيكي) تلاقيني رضعت ونمت وتاخذني عالبيت شبعانه ومرتبه ونايمه وتكرر هالموضوع مرات ومرات وبكل مرّه نفس الشي ترجع تلاقيني شبعانه ومرتبه ومرتاحه ونايمه ورغم إنّه أمّي الله يحفظها ويحفظ أمهاتكم ويرحم اللي راحوا من بيت متديّن محافظ إلّا إنها ماقلقت أو ترددت إنها تتركني كمّ مرّه عند جارتنا المسيحيه وشارك بنتها نصيبها من حليب أمّها وكون أختها بالرضاعه وهيك كتير من بيوت السوريين بيتشاركوا بحيطان عليها براويز لصور ستنا مريم وحكم لسيّدنا علي بن أبي طالب وحكايا عن عدل عمر بن الخطاب وبطولات صلاح الدين الأيوبي وأكتر من هيك ..نحنا خلقنا وتكوّن هالمجتمع اللي مالازم يتغير ولازم نحافظ عليه لأنّه عنوان للإنسانيه والتعايش الحقيقي الطّيب ..".



واختتمت بالمعايدة، إذ قالت: " وهلّأ بقدر قول كلّ عيد ميلاد مجيد وأنتوا بخير ياأهلنا وحبايبنا وشركاء الحياة".



وتفاعل المتابعون مع تدوينة أصالة معبرين عن إعجابهم بها وتضامنهم مع ما ورد بها.