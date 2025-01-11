فيديو طريف يجمع ناصيف زيتون وابنة شقيقه

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
يعود الإعلامي علي ياسين ليطل على جمهوره من خلال برنامج جديد يحمل اسم "الفصول الأربعة"، وذلك بعد نجاح برنامجه "كتاب الشهرة" بمواسمه الخمسة.
أثار الفنان المصري تامر حسني جدلاً واسعاً مؤخراً بين جمهوره ومحبيه، وذلك من خلال رسائل دعم وكلمات تغلفها مشاعر من الود والاهتمام، وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لطليقته الفنانة المغربية "بسمة بوسيل" عقب إطلاق الأخيرة لأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" .
علقت الممثلة السورية سلاف فواخرجي على حادثة تعرض الممثل السوري عبد المنعم عمايري للضرب في الشارع ليلة امس الجمعة.