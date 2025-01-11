فيديو طريف يجمع ناصيف زيتون وابنة شقيقه

وفي التفاصيل، أطل ناصيف زيتون في الفيديو وهو يحمل ابنة شقيقه على أكتافه، في رقصة على "السكوتر" وسط أنغام أغنيته الجديدة "بسلام"، بينما علامات السعادة واضحة على كايلا.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر ان الفيديو طريف، في حين رأى البعض ان ما قام به ناصيف متهور وخطر جدا على الطفلة، إذ انه من الممكن ان تقع وتتعرّض لإصابات خطرة.