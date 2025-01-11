الامير هاري وميغان ماركل يدعمان المتضررين من حرائق كاليفورنيا
في خطوة إنسانية بارزة، أظهر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التزامهما بدعم المتضررين من حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا، عبر فتح أبواب قصرهما الفاخر في مونتيسيتو، الذي تُقدر قيمته بـ 29 مليون دولار، لاستضافة أصدقائهما الذين أجبروا على إخلاء منازلهم.
ويقع القصر على بعد 90 ميلاً من مركز الحرائق في لوس أنجلوس، ويُعد ملاذًا آمنًا للمتضررين.
ومع توفير المأوى، لم تقتصر جهود دوق ودوقة ساسكس على ذلك، إذ يسهمان من خلال مؤسستهما "أرتشويل" في تقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع منظمات مثل "وورلد سنترال كيتشن"، التي تُقدم وجبات ومساعدات للضحايا وعمال الإغاثة.