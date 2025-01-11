تغير ملامح ديانا حداد بالكامل ولن تتخيلوا كيف بدت

الا ان اللافت كان تغير ملامح ديانا حداد بشكل كبير، حتى انه صعب في البداية على المتابعين معرفتها، فهي بدت اصغر سنا وكأنها فتاة في العشرينات من عمرها، حيث اعتمدت مكياجا خفيفا وتسريحة شعر بسيطة وملابس عصرية، وارفقت الصور بالتعليق التالي: "التحديات صنعتني والإبداع هو سلاحي".