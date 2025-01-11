لؤي علامة ابن راغب علامة يثير الجدل في احدث ظهور

وفي التفاصيل، نشر لؤي مجموعة صور ظهر في إحداها داخل السرير شبه عار، وعلق عليها بالقول: "استيقظت سنة أكبر"، ليتفاعل معه المتابعون بشكل كبير، فانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لنشر هكذا صور.