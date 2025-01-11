علي ياسين يعود لـ يطل على الجمهور ببرنامج "الفصول الأربعة" عبر تلفزيون الجديد

ويأتي برنامج "الفصول الأربعة" كل يوم أربعاء الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر تلفزيون الجديد.
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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
أثار الفنان المصري تامر حسني جدلاً واسعاً مؤخراً بين جمهوره ومحبيه، وذلك من خلال رسائل دعم وكلمات تغلفها مشاعر من الود والاهتمام، وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لطليقته الفنانة المغربية "بسمة بوسيل" عقب إطلاق الأخيرة لأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" .
علقت الممثلة السورية سلاف فواخرجي على حادثة تعرض الممثل السوري عبد المنعم عمايري للضرب في الشارع ليلة امس الجمعة.
خرج الشيف ابو عمر الدمشقي لاول مرة عن صمته في مقطع فيديو بعد حادثة الجامع الاموي التي أدت لمقتل 4 أشخاص.