علي ياسين يعود لـ يطل على الجمهور ببرنامج "الفصول الأربعة" عبر تلفزيون الجديد

أثار الفنان المصري تامر حسني جدلاً واسعاً مؤخراً بين جمهوره ومحبيه، وذلك من خلال رسائل دعم وكلمات تغلفها مشاعر من الود والاهتمام، وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لطليقته الفنانة المغربية "بسمة بوسيل" عقب إطلاق الأخيرة لأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" .